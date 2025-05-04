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18:25, 4 мая 2025Мир

На Западе отметили недостаточное стремление Трампа остановить конфликт на Украине

Профессор Малинен: Если бы Трамп хотел мира, он бы свергнул Зеленского
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

В случае, если бы президент США Дональд Трамп стремился остановить конфликт на Украине, он бы свергнул Владимира Зеленского. Такую точку зрения высказал профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в социальной сети X.

«Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергли Зеленского», — убежден аналитик. Малинен отметил, что тот факт, что американский лидер все еще не сделал этого, говорит о том, что он чего-либо боится или старается «играть за обе команды». С таким подходом, уверен профессор, Трампа ждет неудача.

В этот же день стало известно, что американский президент заявил, что Вашингтон достиг прогресса в вопросе достижения мира на Украине с одним из участников конфликта, чего нельзя сказать о другой стороне.

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