В НАТО обеспокоились ограничениями США на использование американского оружия

Newsweek: В НАТО опасаются ограничений США на использование американского оружия

Страны восточного фланга НАТО обеспокоены возможными ограничениями США на использование американского оружия. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Украинские чиновники месяцами умоляли своих союзников, в частности США, снять ограничения на дальнобойное оружие, которое они безвозмездно предоставили Киеву. Теперь страны восточного фланга НАТО задаются вопросом, не могут ли они оказаться в аналогичной ситуации», — говорится в материале.

Издание приводит слова неназванного чиновника одной из прибалтийских стран, который заявил о растущей обеспокоенности из-за способности США ограничить самостоятельность стран в принятии военных решений «в случае российского вторжения». По его словам, воспоминания о том, как США обошлись с Украиной, все еще свежи.

Ранее в Министерстве обороны Литвы сообщили, что страна потратит около 1,1 миллиарда евро на создание оборонной линии на границе с Россией и Белоруссией. Отмечается, что проект будет реализован совместно с Эстонией и Латвией.

