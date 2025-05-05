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16:26, 5 мая 2025Мир

В НАТО обеспокоились ограничениями США на использование американского оружия

Newsweek: В НАТО опасаются ограничений США на использование американского оружия
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Xander Heinl / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Страны восточного фланга НАТО обеспокоены возможными ограничениями США на использование американского оружия. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Украинские чиновники месяцами умоляли своих союзников, в частности США, снять ограничения на дальнобойное оружие, которое они безвозмездно предоставили Киеву. Теперь страны восточного фланга НАТО задаются вопросом, не могут ли они оказаться в аналогичной ситуации», — говорится в материале.

Издание приводит слова неназванного чиновника одной из прибалтийских стран, который заявил о растущей обеспокоенности из-за способности США ограничить самостоятельность стран в принятии военных решений «в случае российского вторжения». По его словам, воспоминания о том, как США обошлись с Украиной, все еще свежи.

Ранее в Министерстве обороны Литвы сообщили, что страна потратит около 1,1 миллиарда евро на создание оборонной линии на границе с Россией и Белоруссией. Отмечается, что проект будет реализован совместно с Эстонией и Латвией.

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