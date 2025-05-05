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14:33, 5 мая 2025Бывший СССР

Литва выделит миллиард евро на оборону против России и Белоруссии

Минобороны: Литва потратит около миллиарда евро на защиту границы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва потратит около 1,1 миллиарда евро на создание оборонной линии на границе с Россией и Белоруссией, проект будет реализован совместно с Эстонией и Латвией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

«Литва вместе с Латвией и Эстонией реализует проект "Балтийская линия обороны". Вместе с латышами и эстонцами мы разрабатываем комплекс мер по противодействию мобильности вдоль восточной границы НАТО», — сказано в публикации.

Сообщается, что специалисты от прибалтийских стран анализируют местность и подготавливают прочные укрепления, согласованные с особенностями территории и планами по защите границы. Три четверти запланированных инвестиций направят на покупку противотанковых мин и соответствующих систем.

В январе Financial Times сообщили об обещании лидеров Литвы и Эстонии увеличить оборонные расходы до 5 процентов от ВВП. Такое заявление они сделали первыми из стран НАТО.

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