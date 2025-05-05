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16:41, 5 мая 2025Экономика

Назван один из главных шоков для мировой экономики

Reuters: Мировая экономика забуксовала из-за тарифов Дональда Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Globallookpress.com

Тарифы президента США Дональда Трампа все сильнее тормозят рост мировой экономики, которая на протяжении десятилетий поддерживалась предсказуемой и относительно свободной торговлей. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно отметило, что и крупные транснациональные корпорации, и игроки нишевой электронной коммерции уже снизили плановые показатели продаж, предупредили о сокращении рабочих мест и пересмотрели свои бизнес-планы. В свою очередь, ведущие экономики уже не ждут тех темпов роста, на которые они рассчитывали прежде. Явная неопределенность по поводу того, чем закончится тарифное противостояние США и Китая, сама по себе стала основным сдерживающим фактором.

Как отметила главный экономист группы французского банка BNP Paribas Изабель Матеос-и-Лаго, тарифная политика США станет серьезным негативным шоком для мира.

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Исследования показали, что в апреле активность производственных предприятий Китая сократилась самыми быстрыми темпами за последние 16 месяцев. А в Великобритании падение экспорта оказалось самым стремительным за последние пять лет. Большинство экономистов называют тарифную политику Трампа «шоком спроса» для мировой экономики, который приведет к подорожанию импорта и подорвет активность в других странах.

Ранее выяснилось, что из-за развязанной Трампом торговой войны компании в США начали или нанимать намного меньше сотрудников, чем прежде, или вовсе отказываться от расширения штата.

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