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18:18, 5 мая 2025Экономика

Назван основной покупатель российской пшеницы

«Русагротранса»: Основным покупателем российской пшеницы оказался Египет
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

За десять месяцев текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2024 года по 30 апреля 2025-го) Египет приобрел 7,857 миллиона тонн российской пшеницы, став таким образом ее основным покупателем. Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на аналитический центр «Русагротранса».

В прошлом году речь шла о 6,846 миллиона тонн. На второй позиции оказалась Турция, импортировавшая 2,912 миллиона тонн, а на третьей — Бангладеш, поставки в которую оцениваются в 2,546 миллиона тонн.

Кроме того, в список крупных покупателей вошли Алжир (1,685 миллиона) и Нигерия (1,484 миллиона). Всего же с июля прошлого года по апрель текущего РФ поставила за границу около 38,6 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что в I квартале этого года РФ нарастила поставки пшеницы и другой агропродукции в несколько африканских и азиатских стран. Экспорт пшеницы в Нигерию вырос в пять раз, в Марокко — в два раза, а в Мозамбик — в 11,7 раза

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