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07:25, 5 мая 2025Бывший СССР

Названо число взятых под контроль России поселков в Харьковской области и ДНР за апрель

Марочко: ВС РФ в апреле взяли под контроль 12 поселков в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Отставной полковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС назвал число взятых под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) поселков в Харьковской области и ДНР в апреле.

По его словам, военные продвинулись вглубь обороны ВСУ и заняли 12 населенных пунктов. Группировка «Запад» контролирует Катериновку, Новомихайловку, Новое в ДНР, Каменку, Дорошовку в Харьковской области, Южная группировка – Пантелеймоновку, Розовку, Калиново, Валентиновку, Шевченко и Тарасовку.

Марочко уточнил, что ситуация на линии боесоприкосновения остается стабильно напряженной, украинские военные оборудуют новые оборонительные позиции и находятся в состоянии боевой готовности. Однако в ближайшее время проведение полномасштабного наступления маловероятно, могут быть нанесены точечные удары.

«Подготовительных мероприятий для соблюдения майского перемирия не отмечено», — заключил Марочко.

Ранее он сообщил, что ВСУ потеряли на рубежах ЛНР почти 5 тысяч солдат и наемников за неделю. По словам эксперта, наибольший урон живой силе противника нанесли бойцы группировки войск «Юг».

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