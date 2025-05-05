Названо число взятых под контроль России поселков в Харьковской области и ДНР за апрель

Марочко: ВС РФ в апреле взяли под контроль 12 поселков в Харьковской области

Отставной полковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС назвал число взятых под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) поселков в Харьковской области и ДНР в апреле.

По его словам, военные продвинулись вглубь обороны ВСУ и заняли 12 населенных пунктов. Группировка «Запад» контролирует Катериновку, Новомихайловку, Новое в ДНР, Каменку, Дорошовку в Харьковской области, Южная группировка – Пантелеймоновку, Розовку, Калиново, Валентиновку, Шевченко и Тарасовку.

Марочко уточнил, что ситуация на линии боесоприкосновения остается стабильно напряженной, украинские военные оборудуют новые оборонительные позиции и находятся в состоянии боевой готовности. Однако в ближайшее время проведение полномасштабного наступления маловероятно, могут быть нанесены точечные удары.

«Подготовительных мероприятий для соблюдения майского перемирия не отмечено», — заключил Марочко.

Ранее он сообщил, что ВСУ потеряли на рубежах ЛНР почти 5 тысяч солдат и наемников за неделю. По словам эксперта, наибольший урон живой силе противника нанесли бойцы группировки войск «Юг».

