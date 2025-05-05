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06:12, 5 мая 2025Бывший СССР

ВСУ потеряли у ЛНР почти 5 тысяч солдат и наемников за неделю

Марочко: За неделю ВСУ потеряли у ЛНР почти 5 тысяч солдат и наемников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские войска за прошедшую неделю уничтожили почти 5 тысяч солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили более 4 950 украинских боевиков и наемников — на 30 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — рассказал эксперт.

По его словам, наибольший урон живой силе противника нанесли бойцы группировки войск «Юг». Марочко также рассказал, что в течение недели ВСУ пытались сдерживать наступление российских войск в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР). Кроме того, они пытались атаковать тыловые районы ЛНР.

Несмотря на это, солдатам армии России удалось освободить несколько населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен шестерых военнослужащих ВСУ.

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