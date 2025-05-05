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05:45, 5 мая 2025Бывший СССР

Несколько украинцев сдались в плен в зоне СВО

Шесть украинских солдат сдались в плен Западной группировке войск в зоне СВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В зоне спецоперации (СВО) шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен солдатам российской группировки войск «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, его слова передает ТАСС.

Кроме того, за минувшие сутки бойцы группировки ликвидировали 37 пунктов управления беспилотниками и 4 станции спутниковой связи Starlink. По словам Бигмы, было уничтожено 10 минометных расчетов ВСУ.

Также российские бойцы сбили 17 БПЛА самолетного типа.

Ранее стало известно, что часть пленных бойцов ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в России.

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