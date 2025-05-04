ТАСС: Часть пленных бойцов ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в РФ

Часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся в плен на сумском направлении, попросились остаться в России. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям», — заявил собеседник агентства. По его словам, опрос пленных показал, что большинство уверено в значительном расширении российских границ в случае проведения референдума о воссоединении с РФ и на территориях и других украинских регионов.

Он добавил, что большинство жен и матерей бойцов ВСУ, которые смогли связаться с российскими военнослужащими через бот обратной связи в Telegram, умоляют не возвращать их на Украину, так как после обмена их снова мобилизуют, либо при отказе могут лишить жизни «как российских шпионов».

У многих пленников из рядов ВСУ похожие истории: уклонение от мобилизации, встреча с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата), насильное отправление на позиции, где в итоге их бросает командование и они решают сложить оружие.

Ранее в Кремле заявили, что благодаря усилиям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в канун Пасхи в Россию из Украины смогли вернуться 246 пленных российских военнослужащих.