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21:23, 5 мая 2025Экономика

Необходимость перекрывать батареи после отключения отопления оценили

Россиян призвали перекрывать батареи после отключения отопления на время отъезда
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Перекрывать вентили на радиаторах отопления после его отключения нужно, если планируется длительный отъезд из дома. Необходимость меры оценили «Радио 1».

Специалисты напомнили, что после отопительного сезона коммунальщики сливают воду из системы, но иногда оставляют трубы заполненными, чтобы избежать появления воздушных пробок. Поэтому вентили лучше перекрыть, если собираетесь долго отсутствовать в квартире.

В остальных случаях не обязательно поворачивать краны — эксперты уверяют, что современные радиаторы рассчитаны на длительное время работы с водой внутри.

Ранее россиян предупредили о штрафах за самовольную замену батареи. По словам специалистов, при обычной замене старой батареи на новую аналогичного типа, не затрагивая стояки и не меняя схему отопления, никаких штрафов не будет. Однако существуют два исключения: так, если при замене батареи были повреждены общедомовые коммуникации — например, был сломан стояк либо случился потоп, — это чревато штрафом в 1-1,5 тысячи рублей.

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