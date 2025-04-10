Россиян предупредили о штрафах за замену батареи

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За потоп при замене батареи можно получить штраф

В некоторых случаях за замену батареи можно получить штраф. Об этом россиян предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с RT.

По словам специалиста, при обычной замене старой батареи на новую аналогичного типа, не затрагивая стояки и не меняя схему отопления, никаких штрафов не будет. Однако существуют два исключения: так, если при замене батареи были повреждены общедомовые коммуникации — например, был сломан стояк либо случился потоп, — это чревато штрафом в 1-1,5 тысячи рублей.

«Второй вариант — если вы самовольно врезали дополнительные секции или изменили схему отопления без учета нагрузки на систему. Это уже подпадает под статью 7.19 КоАП РФ со штрафом от 10 до 15 тысяч рублей», — поделился информацией Бондарь. Эксперт добавил, что управляющая компания не имеет права штрафовать жильцов дома самостоятельно, поскольку все штрафы накладываются только через суд либо жилинспекцию.

Перед заменой батареи специалист порекомендовал убедиться, что новый радиатор по характеристикам соответствует старому, и, если УК настаивает на согласовании, попросить показать соответствующий пункт в договоре управления домом, так как зачастую требование согласовывать замену батареи бывает надуманным. «Согласно статье 25 ЖК РФ, согласование требуется только при переустройстве или перепланировке. Обычная замена батареи к этому не относится. Вы имеете полное право менять батареи, главное — делать это аккуратно, не нарушая работу общедомовой системы», — подытожил Бондарь.

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