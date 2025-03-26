Дачников призвали успеть посеять четыре вида цветов

Биолог Татаренко: До конца марта нужно успеть посеять на даче петунию и астры

До конца марта нужно успеть посеять на даче четыре вида цветов — флокс Друммонда, львиный зев, астру и петунию. Сделать это призвала дачников преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко, пишут «Известия».

Эксперт отметила, что петуния сейчас завоевала особенную популярность у садоводов. Это красивое и неприхотливое растение обильно цветет все лето до самых заморозков. «Есть много сортов, оттенков и форм петунии: бахромчатые, махровые, кустовые, ампельные», — рассказала Татаренко.

При этом посадить петунию нужно успеть до конца марта. Семена растения очень мелкие и всходить будут долго. Через 2-3 недели послед всходов рассаду необходимо пикировать в отдельные горшочки в хорошо увлажненный грунт. Еще через 1–2 недели стоит прищипнуть верхушку рассады, чтобы цветок дал больше боковых побегов и бутонов, посоветовала биолог. В конце мая петунию из горшков можно высадить в грунт на даче, заключила Татаренко.

Ранее дачникам напомнили о шрафах за неправильное сжигание мусора на участке. Избавляться от отходов можно только в специально обустроенном месте для огня. Подойдет котлован или металлическая емкость. Огонь должен находиться на безопасном расстоянии от зданий, леса и других объектов. Территорию вокруг места разведения костра необходимо расчистить. Рядом следует поместить предметы, которые потребуются для тушения огня.