Нетаньяху обещал добиться победы Израиля в Газе

Нетаньяху обещал добиться абсолютной победы Израиля в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна достигнет абсолютной победы в войне против радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Его слова приводит портал Ynet.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль еще не закончил войну. По его словам, страны хочет стать победителем в Газе.

«Мы не откажемся от этого ни на минуту, и мы проведем эту операцию нашей очень мощной армией», — обещал он.

2 мая Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске. «Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — подчеркнул он.