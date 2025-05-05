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04:51, 5 мая 2025Мир

Нетаньяху обещал добиться победы Израиля в Газе

Нетаньяху обещал добиться абсолютной победы Израиля в секторе Газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна достигнет абсолютной победы в войне против радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Его слова приводит портал Ynet.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль еще не закончил войну. По его словам, страны хочет стать победителем в Газе.

«Мы не откажемся от этого ни на минуту, и мы проведем эту операцию нашей очень мощной армией», — обещал он.

2 мая Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала цель рядом с президентским дворцом в Дамаске. «Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — подчеркнул он.

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