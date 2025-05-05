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17:38, 5 мая 2025Мир

Нетаньяху заявил о новой интенсивной военной операции в секторе Газа

Нетаньяху: Новое наступление в секторе Газа будет интенсивной военной операцией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Новое наступление в секторе Газа будет интенсивной военной операцией, направленной на разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что глава израильского правительства при этом не уточнил, какая именно часть территории анклава будет захвачена. «Население будет перемещено для его же собственной защиты», — добавил он.

По словам премьера, израильские солдаты не войдут в Газу, не начнут рейды, а затем не отступят.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль достигнет абсолютной победы в войне против ХАМАС в секторе Газа. Он подчеркнул, что страна еще не закончила войну и хочет стать победителем в Газе.

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