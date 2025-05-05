Нетаньяху заявил о новой интенсивной военной операции в секторе Газа

Нетаньяху: Новое наступление в секторе Газа будет интенсивной военной операцией

Новое наступление в секторе Газа будет интенсивной военной операцией, направленной на разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что глава израильского правительства при этом не уточнил, какая именно часть территории анклава будет захвачена. «Население будет перемещено для его же собственной защиты», — добавил он.

По словам премьера, израильские солдаты не войдут в Газу, не начнут рейды, а затем не отступят.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль достигнет абсолютной победы в войне против ХАМАС в секторе Газа. Он подчеркнул, что страна еще не закончила войну и хочет стать победителем в Газе.