Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:09, 5 мая 2025Ценности

Nike начал продавать грязные кеды за 10 тысяч рублей

Nike начал продавать грязные кеды Air Force 1 с потертостями за 10 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nike

Спортивный бренд Nike представил новую модель кед с эффектом состаренности. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о кедах модели dotSWOOSH x Nike Air Force 1 Dirty Triple белого цвета, которые покрыты краской, имитирующей грязь и потертости. Стоимость такой пары составляет 130 долларов (10 тысяч рублей). Продажи dotSWOOSH x Nike Air Force 1 Dirty Triple начнутся 7 мая.

Материалы по теме:
Переобулись в воздухе Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Переобулись в воздухеПочему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
7 ноября 2018
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021

При этом в описании товара отмечается, что на обувь нанесен специальный материал, который со временем стирается, из-за чего кроссовки становятся совершенно белыми.

«Вы каждый день повсюду видите Nike Air Force 1 — грязные, мятые, потертые. Каждая пара — это живой холст для человека, который их носит. Мы любим это в них. Но что, если мы расскажем эту историю наоборот? — так новую модель описывают дизайнеры. — Чем больше вы их носите, тем белее и чище они становятся. Вот так просто».

В декабре одна «уродливая» модель обуви стала трендом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости