Nike начал продавать грязные кеды за 10 тысяч рублей

Nike начал продавать грязные кеды Air Force 1 с потертостями за 10 тысяч рублей

Спортивный бренд Nike представил новую модель кед с эффектом состаренности. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о кедах модели dotSWOOSH x Nike Air Force 1 Dirty Triple белого цвета, которые покрыты краской, имитирующей грязь и потертости. Стоимость такой пары составляет 130 долларов (10 тысяч рублей). Продажи dotSWOOSH x Nike Air Force 1 Dirty Triple начнутся 7 мая.

При этом в описании товара отмечается, что на обувь нанесен специальный материал, который со временем стирается, из-за чего кроссовки становятся совершенно белыми.

«Вы каждый день повсюду видите Nike Air Force 1 — грязные, мятые, потертые. Каждая пара — это живой холст для человека, который их носит. Мы любим это в них. Но что, если мы расскажем эту историю наоборот? — так новую модель описывают дизайнеры. — Чем больше вы их носите, тем белее и чище они становятся. Вот так просто».

В декабре одна «уродливая» модель обуви стала трендом.