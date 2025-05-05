Новая возлюбленная Джейсона Момоа без штанов снялась для журнала

Американская актриса Адриа Архона без штанов снялась для журнала C Magazine. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Новая возлюбленная звезды фильма «Аквамен» Джейсона Момоа предстала на одном из кадров, лежа на песке под сеткой для игры в пляжный волейбол. Она позировала в футболке с изображением женского лица и крошечных V-образных трусах от бикини с завязками на бедрах.

Кроме того, 33-летнюю артистку запечатлели в слитном зеленом купальнике асимметричного кроя, оформленном вырезом на боку и животе.

Ранее американская актриса израильского происхождения Натали Портман также надела откровенный наряд для съемки в журнале Vogue.