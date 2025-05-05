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12:13, 5 мая 2025Ценности

Натали Портман надела прозрачное боди для съемки в Vogue

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lachlan Bailey / Vogue

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман надела откровенный наряд для съемки в журнале Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

43-летняя звезда фильма «Черный лебедь» предстала на одном из кадров в прозрачном черном боди бренда Schiaparelli на молнии и с глубоким декольте. Также она примерила легинсы в тон и туфли на каблуках Amina Muaddi и выбрала в качестве украшения цепочку с подвеской Tiffany & Co.

В то же время знаменитость запечатлели в нюдовом бюстгальтере и прозрачной макси-юбке в сочетании с объемной коричневой курткой The Attico. Известно, что автором данных снимков стал австралийский фотограф Лаклан Бейли.

В апреле 50-летняя американская актриса Хилари Суонк в откровенных нарядах снялась для журнала Women Health.

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