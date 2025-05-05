Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео

Mash: Первыми в перестрелке с боевиками в Махачкале погибли два сотрудника ППС

Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

На видео показано, как вооруженные силовики перекрыли улицу служебными автомобилями.

По данным канала, в результате перестрелки несовместимые с жизнью ранения первыми получили два сотрудника ППС. Третий полицейский — сотрудник ГИБДД, — открыл ответный огонь по боевикам. Он получил ранение и спрятался в укрытии. Там его обнаружили прибывшие на место другие сотрудники правоохранительных органов. Они передали его медикам. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее стало известно о нападении неизвестных на сотрудников ГИБДД. Стрелки открыли шквальный огонь по полицейским. Стрельба началась с проверки документов.