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18:14, 5 мая 2025Силовые структуры

Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео

Mash: Первыми в перестрелке с боевиками в Махачкале погибли два сотрудника ППС
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Трех российских полицейских расстреляли в Махачкале

Первые минуты нападения боевиков на полицейских в Махачкале попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

На видео показано, как вооруженные силовики перекрыли улицу служебными автомобилями.

По данным канала, в результате перестрелки несовместимые с жизнью ранения первыми получили два сотрудника ППС. Третий полицейский — сотрудник ГИБДД, — открыл ответный огонь по боевикам. Он получил ранение и спрятался в укрытии. Там его обнаружили прибывшие на место другие сотрудники правоохранительных органов. Они передали его медикам. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли.

Ранее стало известно о нападении неизвестных на сотрудников ГИБДД. Стрелки открыли шквальный огонь по полицейским. Стрельба началась с проверки документов.

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