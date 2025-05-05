Раскрыты подробности расстрела полицейских в Махачкале

Стрельба по полицейским в Махачкале началась с проверки документов

Стрельба по полицейским в Махачкале началась с проверки документов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. В этот момент из него открыли огонь. Три сотрудника полиции попали под выстрелы и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Два преступника угнали патрульный автомобиль и скрылись, введен план «Перехват». Двое были ликвидированы в момент нападения. Машину с подозреваемыми преследуют, чтобы не дать им скрыться из города.

Ранее сообщалось, что перестрелка полиции и напавших на них неизвестных в Махачкале попала на видео.