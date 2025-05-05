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15:04, 5 мая 2025Силовые структуры

Перестрелка полиции и напавших на них неизвестных в Махачкале попала на видео

Появилось видео перестрелки полиции и напавших на них неизвестных в Махачкале
Варвара Митина (редактор)

Появилось видео перестрелки полиции и напавших на них неизвестных в Махачкале. Кадрами делится Baza.

На кадрах видно, как рядом с полицейской машиной лежат два человека без признаков жизни. Рядом стоит полицейский и мужчины в гражданском. Потом снова начинается стрельба. Все они попытались скрыться от нее за забором. На другой стороне улице стоит еще один экипаж полиции, которые и ведут перестрелку с нападавшими.

Нападение на правоохранителей произошло на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. В этот момент из него открыли огонь.

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