Под Москвой произошло смертельное ДТП с двумя фурами

В Подмосковье столкнулись два авто и два грузовика, один человек не выжил

В подмосковной Истре произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. Об этом сообщило управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

Водитель грузовика Scania столкнулся с попутно следовавшим грузовиком Merсedes и двумя легковыми автомобилями. Авария, как уточняется, произошла на 314-м километре автодороги А-113 ЦКАД.

По информации ведомства, жертвой аварии стал водитель грузовика Scania, травмы получил водитель Merсedes. О состоянии пострадавших данных не приводится. Госавтоинспекция после случившегося начала проверку.

Ранее на трассе в Калужской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали 11 ехавших в Москву пассажиров. Там водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по главной водителю микроавтобуса.