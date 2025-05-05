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13:54, 5 мая 2025Россия

Под Москвой произошло смертельное ДТП с двумя фурами

В Подмосковье столкнулись два авто и два грузовика, один человек не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В подмосковной Истре произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. Об этом сообщило управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

Водитель грузовика Scania столкнулся с попутно следовавшим грузовиком Merсedes и двумя легковыми автомобилями. Авария, как уточняется, произошла на 314-м километре автодороги А-113 ЦКАД.

По информации ведомства, жертвой аварии стал водитель грузовика Scania, травмы получил водитель Merсedes. О состоянии пострадавших данных не приводится. Госавтоинспекция после случившегося начала проверку.

Ранее на трассе в Калужской области в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали 11 ехавших в Москву пассажиров. Там водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги не уступил двигавшемуся по главной водителю микроавтобуса.

ЖЗЛ
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