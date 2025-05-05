Подозреваемого в подготовке теракта на концерте Леди Гаги отпустили

Полиция отпустила под залог подозреваемого в подготовке взрыва на концерте Гаги

Полиция Рио-де-Жанейро освободила под залог мужчину, которого обвиняют в попытке устроить теракт на концерте американской певицы Леди Гаги. Об этом сообщает местное издание Metropoles.

Сообщается, что через пять дней мужчине предстоит слушание по вопросу содержания под стражей. Известно также, что полиция задержала второго подозреваемого в попытке устроить взрыв во время выступления Гаги. По данным бразильских СМИ, в апреле он был депортирован из США.

3 мая Леди Гага выступила в Рио-де-Жанейро. На концерт пришли около двух миллионов человек, благодаря чему он стал одним из самых массовых выступлений в истории. Мероприятие на берегу Атлантического океана было бесплатным, приезд популярной артистки полностью оплатили власти Бразилии.

Позже стало известно, что полиция предотвратила теракт во время выступления. Злоумышленники пытались завербовать людей для совершения нападений. По плану террористов, атака должна была быть осуществлена при помощи самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова.