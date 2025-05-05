Полицейский решил наказать дебоширившего в самолете россиянина и стал фигурантом дела

В Хабаровске полицейский предстанет перед судом за избиение дебошира

В Хабаровском крае за превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств предстанет перед судом сотрудник линейного отдела полиции. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте следственного комитета России (МСУТ СКР).

По данным следствия, 15 февраля 2025 года поступила информация о дебошире на борту прилетевшего в Хабаровск воздушного судна. Полицейские сопроводили мужчину, но в телескопическом трапе один из сотрудников решил наказать хулигана и избил его.

Задержанного доставили в медучреждение, однако там полицейский продолжил применять к нему физическую силу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Советский районный суд Новосибирска оправдал бывшего полицейского Анатолия Саушкина по делу о халатности после расправы мигранта над 17-летней россиянкой.