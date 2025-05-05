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07:38, 5 мая 2025Силовые структуры

Полицейский решил наказать дебоширившего в самолете россиянина и стал фигурантом дела

В Хабаровске полицейский предстанет перед судом за избиение дебошира
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Хабаровском крае за превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств предстанет перед судом сотрудник линейного отдела полиции. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте следственного комитета России (МСУТ СКР).

По данным следствия, 15 февраля 2025 года поступила информация о дебошире на борту прилетевшего в Хабаровск воздушного судна. Полицейские сопроводили мужчину, но в телескопическом трапе один из сотрудников решил наказать хулигана и избил его.

Задержанного доставили в медучреждение, однако там полицейский продолжил применять к нему физическую силу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Советский районный суд Новосибирска оправдал бывшего полицейского Анатолия Саушкина по делу о халатности после расправы мигранта над 17-летней россиянкой.

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