Проезд по участку трассы М-11 сделают бесплатным

Проезд по участку М-11 до Солнечногорска сделают бесплатным в День Победы

В День Победы проезд по участку трассы М-11 до Солнечногорска сделают бесплатным для легковых автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию СЗКК, управляющую указанным участком.

Плату за проезд не будут брать 9 Мая с 0:00 по 23:59. Таким образом компания решила поздравить россиян с 80-й годовщиной Победы. Оператор также заявил о переносе сезонной индексации тарифов.

Отмечается, что в Москве 9 Мая планово перекроют дороги в связи с проведением парада Победы. Ограничения коснутся центральных улиц и набережных. Также станут недоступны некоторые подземные переходы, работа станций метро и наземного транспорта в центре города изменится до конца мероприятия.

Ранее репетиция воздушной части парада Победы в Москве попала на видео