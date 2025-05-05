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14:41, 5 мая 2025Экономика

Проезд по участку трассы М-11 сделают бесплатным

Проезд по участку М-11 до Солнечногорска сделают бесплатным в День Победы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В День Победы проезд по участку трассы М-11 до Солнечногорска сделают бесплатным для легковых автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию СЗКК, управляющую указанным участком.

Плату за проезд не будут брать 9 Мая с 0:00 по 23:59. Таким образом компания решила поздравить россиян с 80-й годовщиной Победы. Оператор также заявил о переносе сезонной индексации тарифов.

Отмечается, что в Москве 9 Мая планово перекроют дороги в связи с проведением парада Победы. Ограничения коснутся центральных улиц и набережных. Также станут недоступны некоторые подземные переходы, работа станций метро и наземного транспорта в центре города изменится до конца мероприятия.

Ранее репетиция воздушной части парада Победы в Москве попала на видео

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