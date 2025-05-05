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14:34, 5 мая 2025Россия

Репетиция воздушной части парада Победы в Москве попала на видео

Очевидцы сняли на видео репетицию воздушной части парада Победы в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео репетицию воздушной части парада к 80-летию Победы в Москве. Соответствующий ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах можно увидеть шесть летящих над столицей самолетов. За ними остается цветной шлейф, который затем образует флаг России.

Отмечается, что очевидец снял видео в Центральном административном округе (ЦАО).

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отказались от проведения Парад Победы 9 мая. При этом «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн. Чиновник добавил, что власти города по «понятным причинам» не станут публиковать расписание торжественных мероприятий, имея в виду опасность атаки Вооруженных сил Украины.

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