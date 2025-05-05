Путин присвоил звание замкомандующего войсками ЦВО по военно-политической работе

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего войсками ЦВО Кулакову

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе Кириллу Кулакову. Об этом говорится в указе главы государства, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кулаков, получивший новое звание, занимает мост заместителя командующего с июня 2024 года. Помимо него, новые звания также получили еще 18 генералов.

Звание генерал-лейтенанта получил Алексей Авдеев, который командовал 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, которая в том числе принимала участие в боях за Авдеевку в Донецкой народной республике.

Ранее Путин присвоил российскому воинскому подразделению почетное наименование. Так, наименование гвардейская получила 52-й артиллерийская бригада «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях».