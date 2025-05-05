Путин присвоил российскому воинскому подразделению почетное наименование

Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейской

Президент России Владимир Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства присвоил воинскому соединению почетное наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях». Указ президента о присвоении наименования вступает в силу 5 мая.

Ранее Путин присвоил почетное наименование 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.