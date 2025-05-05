Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:38, 5 мая 2025Россия

Путин присвоил российскому воинскому подразделению почетное наименование

Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейской
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства присвоил воинскому соединению почетное наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях». Указ президента о присвоении наименования вступает в силу 5 мая.

Ранее Путин присвоил почетное наименование 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США и Израиль нанесли удары по Йемену

    Телеведущий забыл имя бывшей коллеги во время интервью

    Мадонна с бельем напоказ пришла на день рождения 29-летнего возлюбленного

    На Украине обнесли Верховную Раду колючей проволокой

    На балконе российской квартиры найден мужчина с проломленной головой

    В Венгрии сочли вступление Украины в ЕС опаснее конфликта

    В администрации Киева пригрозили разбить лицо журналисту после расследования

    Найдено новое сходство между Марсом и Землей

    Принц Уильям задумал покарать опального принца Гарри за новое интервью

    Банк России заявил о сокращении международных резервов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости