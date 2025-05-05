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13:30, 5 мая 2025Забота о себе

Раскрыт простой способ снизить давление с помощью одного продукта

Профессор Лейтон: Бананы снижают давление лучше диеты без соли
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lotte Löhr / Unsplash

Профессор Анита Лейтон из Университета Ватерлоо в Канаде заявила, что для снижения артериального давления в рацион необходимо включить один фрукт, который поможет лучше диеты без соли. Этот простой способ она раскрыла в ходе беседы с изданием La Razon.

«Исследования показывают, что добавление в рацион большего количества продуктов, богатых калием, может оказать более положительное влияние на артериальное давление, чем простое снижение потребления натрия», ─ пояснила Лейтон.

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В связи с этим профессор порекомендовала гипертоником обогатить ежедневное меню бананами, которые богаты калием. Кроме того, этот микроэлемент содержится в брокколи, авокадо, лососе и соевых бобах. По словам Лейтон, раньше люди употребляли в пищу много овощей и фруктов, поэтому различные системы человеческого организма эволюционировали таким образом, что они лучше функционируют именно при диете с высоким содержанием калия, а не с ограничением натрия.

Ранее кардиолог Юрий Данилушкин заявил, что иногда стенокардия имеет нетипичные проявления. По его словам, у некоторых людей при данном заболевании возникает боль в животе.

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