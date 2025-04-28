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15:27, 28 апреля 2025Забота о себе

Назван нетипичный признак болезни сердца

Кардиолог Данилушкин: Боль в животе может быть симптомом ишемии сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Боль в животе, тошнота и рвота могут быть симптомами ишемической болезни сердца, рассказал врач-кардиолог Юрий Данилушкин. Нетипичные признаки заболевания он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Данилушкин отметил, что ишемическая болезнь сердца является частой причиной инфарктов. Главным симптомом заболевания он назвал стенокардию. По словам врача, это состояние обычно характеризуется сильной сдавливающей болью, которая резко появляется и проходит за несколько минут. Как правило, она ощущается за грудиной, распространяется на левую лопатку, плечо, шею и нижнюю челюсть.

Кардиолог обратил внимание на то, что в 10-20 процентах случаев стенокардия имеет нетипичные проявления. Он уточнил, что это может быть боль в правой половине грудной клетки или боль в животе, которая сопровождается тошнотой и рвотой. «Иногда ощущения при стенокардии могут симулировать острую зубную боль. У ряда пациентов ишемия сердца вообще не сопровождается болевым синдромом», — заявил Данилушкин.

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Специалист добавил, что нетипичное течение стенокардии чаще бывает у женщин. По его словам, это связано с особенностями женской вегетативной нервной системой и гормонального фона.

Ранее россиянам посоветовали сдавать три анализа для проверки сердца и сосудов. По словам кардиолога Тамаза Гаглошвили, достаточно проверить общий липидный профиль, креатинин и уровень мозгового натрийуретического пептида.

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