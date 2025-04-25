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13:33, 25 апреля 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали сдать три анализа для проверки сердца и сосудов

Врач Гаглошвили посоветовал сдать липидный профиль для проверки состояния сердца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что для проверки состояния сердца и сосудов достаточно сдать всего три анализа. Их врач назвал россиянам на своем YouTube-канале.

Гаглошвили заявил, что анализ уровня только общего холестерина не покажет реальную картину, поэтому лучше проверить полный липидный профиль. Также кардиологическому пациенту важно контролировать уровень мозгового натрийуретического пептида. Кроме того, специалист посоветовал сдать анализ на креатинин вместе с его клиренсом и скоростью клубочковой фильтрации, поскольку между сердцем и почками существует тесная взаимосвязь.

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По словам врача, практически все показатели липидного профиля не зависят от того, поел человек перед сдачей анализа или нет. Исключением являются только триглицериды, которые могут среагировать на прием пищи. Что же касается частоты сдачи перечисленных анализов, Гаглошвили рекомендовал здоровым людям посещать лабораторию раз в несколько лет, при подборе дозировки статинов ─ раз в пару месяцев, а после достижения нормальных значений холестерина с помощью этих препаратов ─ раз в полгода.

Ранее кардиолог Грант Шехян заявил, что гречневая каша принесет пользу людям с болезнями сердца. По его словам, это блюдо является сбалансированным по содержанию белков и углеводов.

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