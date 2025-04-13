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19:03, 13 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал самые вредные каши для россиян с больным сердцем

Кардиолог Шехян: Масло и соль делают каши вредными для сердечников
Юлия Сычева

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Каши снабжают организм важнейшими минералами и микроэлементами и жизненно необходимы для поддержания организма в оптимальном состоянии, исключая ненужную дополнительную нагрузку на сосуды и сердце, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению Шехяна, самой полезной для сердечников кашей является овсяная, потому что легко усваивается, имеет сбалансированный состав, а клетчатка в ее составе стимулирует хорошую работу кишечника. Также врач выделил полезные свойства гречневой и пшенной каш из-за их сбалансированности по содержанию белков и углеводов.

«Но если вы приправите даже самую полезную кашу жирной мясной зажаркой или большим количеством сливочного масла, она, может быть, станет более вкусной, но гораздо менее полезной. Меньше жареного и жирного, больше приготовленного на пару — вот главная рекомендация для правильного здорового питания при кардиологических заболеваниях», — предупредил кардиолог.

Врач объяснил, что отсутствие масла в кашах, как и во всей пище, оздоравливает организм. Происходит это благодаря оттоку холестерина из бляшек на стенках сосудов обратно в кровоток. Также Шехян призвал не использовать при готовке соль, которая задерживает в организме жидкость и повышает тем самым риск развития гипертонии.

Ранее хирург Умнов назвал вино, пиво и водку самыми коварными алкогольными напитками. Он также отметил, что алкогольные коктейли и алкоэнергетики повышают риск развития цирроза печени, ускоряет процессы деградации головного мозга и риск суицида.

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