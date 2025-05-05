Разработали способ обезвредить змеиный яд

Cell: Создан препарат, способный нейтрализовать яд 19 смертоносных змей

Американские ученые создали препарат, способный нейтрализовать яд 19 самых смертоносных змей мира. Средство сочетает в себе известное противовоспалительное соединение вареспладиб и антитела, выделенные из организма Тима Фрида, — человека, пережившего сотни укусов кобр, мамб, тайпанов и других крайне ядовитых змей. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Команда биохимиков из компании Centivax и ряда научных центров испытала комбинацию вареспладиба с двумя антителами — LNX-D09 и SNX-B03 — на смертельных дозах яда змей, отобранных по списку Всемирной организации здравоохранения. Препарат успешно защитил мышей от действия всех 19 токсинов, а в десяти случаях полностью подавил их эффект.

По словам руководителя проекта Джейкоба Глэнвилля, уникальный иммунный опыт Тима Фрида, многократно подвергавшего себя действию ядов, позволил извлечь универсальные антитела, распознающие и обезвреживающие широкий спектр нейротоксинов.

Существующие антидоты обычно действуют только против яда одного или нескольких видов змей, что ограничивает их применение и ставит под угрозу жизни пострадавших. Открытие может стать основой для создания доступного препарата, который будет работать вне зависимости от региона и вида змеи.