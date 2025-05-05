Россиянин разбил лицо 13-летнему велосипедисту и попал на видео

Shot: Житель Самары разбил лицо 13-летнему велосипедисту

Житель Самары разбил лицо 13-летнему велосипедисту. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как мужчина на набережной нападает на подростка, находящегося в защитном шлеме. За юношу вступаются его товарищи и пытаются оттащить неадекватного гражданина. За несовершеннолетнего также вступились другие взрослые.

Как утверждает Shot, школьник ехал на велосипеде и нечаянно задел 50-летнего прохожего. Мужчина не стерпел и набросился на юного обидчика.

У учащегося после потасовки с горожанином оказалась порвана губа. В отношении его обидчика возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летнего школьника избили толпой из-за слухов ниже пояса.