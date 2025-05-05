Россиянина задержали за призывы к террористической деятельности

В Пензе задержали мужчину за призывы к террористической деятельности

В Пензе задержали мужчину за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, 40-летний местный житель в мессенджере Telegram размещал в свободном доступе высказывания с целью оправдания идеологии и деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий его деятельность была выявлена и пресечена. Проводятся следственные действия для установления дополнительных эпизодов, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что оправдывавшего терроризм в мессенджере иностранца осудили на 13 лет.