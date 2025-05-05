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13:55, 5 мая 2025Культура

Российская актриса обвинила режиссеров в сексуализированном насилии

Ирина Старшенбаум заявила, что большинство секс-сцен в кино сняты насильно
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Актриса Ирина Старшенбаум поделилась своим отношением к съемкам интимных сцен в кино. Об этом артистка рассказала в интервью изданию «Собака.ru».

По словам звезды «Содержанок» и «Притяжения», многие режиссеры на съемочных площадках пользуются неопытностью молодых актрис и по сути принуждают к участию в постельных сценах.

«Часто это эксплуатация женского тела, сопряже­нное с сексизмом. Приходится жестко отстаивать свои границы. Начина­ющие актрисы не всегда могут, им просто говорят снимать штаны, и они это делают. В каком-то смысле это сексуализированное насилие», — заявила Ирина.

Старшенбаум сообщила, что в ее карьере случалось так, что никто не советовался перед включением интимных сцен с ее участием в окончательный монтаж проектов.

«В нашем кино иногда используют отснятые материалы без предупреж­дения, увы, со мной так бывало. Иногда на твою уязвимость про­сто забивают. Мол, это ж актеры — смонтируем, нормально будет», — добавила она.

Ранее стало известно, что актриса Ирина Старшенбаум в откровенном наряде снялась для журнала.

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