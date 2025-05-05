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14:01, 5 мая 2025Культура

Российская певица раскритиковала концерты американских рэперов в Москве

Вика Цыганова назвала концерты американских рэперов пропагандой низшей культуры
Ольга Коровина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская шансонье Виктория Цыганова раскритиковала концерты американских рэперов в России, назвав их пропагандой низшей культуры. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

«Кому это выгодно? Нет ли в этой пропаганде низшей американской культуры в России следа иностранного финансирования?» — возмутилась певица.

В частности Цыганова высказалась о рэпере Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам), который готовится к концерту в Москве. «Всего-то почти за миллион долларов американский гений уличной музыки согласился приехать в Россию и проявил интерес к нашей стране», — заявила артистка, призвав искать альтернативы таким зарубежным исполнителям.

Ранее стало известно, что легендарный американский рэпер Akon приедет с концертом в Россию. Звезда мирового хип-хопа выступит в Москве 9 августа, концерт пройдет на «ЦСКА Арене». Известно, что исповедующий ислам артист добавил в райдер иван-чай, травяной горный сбор и малиновое варенье.

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