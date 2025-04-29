Культовый американский рэпер выступит в России

Американский рэпер Akon выступит в Москве 9 августа, стал известен его райдер

Легендарный американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) приедет с концертом в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, звезда мирового хип-хопа выступит в Москве 9 августа: концерт пройдет на «ЦСКА Арене». Также Тиам хочет выступить в одном из городов Юга страны, но пока неизвестно, где именно.

Стал известен райдер Akon, который исповедует ислам и придерживается аскетичного образа жизни. Сообщается, что в гримерке рэпера должны быть иван-чай, травяной горный сбор, малиновое варенье, клубничный джем, фрукты, овощи. Проживать он будет в президентском люксе со спа и бассейном. Гонорар за выступление составит меньше миллиона долларов.

Известно, что музыкант намерен погулять по ВДНХ, посетить ГУМ и встретиться с инженерами компании «Россети» для обсуждений вопросов электрификации: артист в рамках благотворительной деятельности подключает электричество в бедных регионах Африки. Последний раз Akon приезжал в Москву в 2014 году.

Ранее стало известно, что рэпер Akon пообещал построить в Африке город будущего, однако многомиллиардный проект оказался под угрозой срыва.