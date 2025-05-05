Российский губернатор показал на видео подбитый в зоне СВО танк Leopard

Глава Забайкалья Осипов опубликовал видео подбитого в зоне СВО танка Leopard

Глава Забайкалья Александр Осипов показал на видео подбитый в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине немецкий танк Leopard, за который четырем военнослужащим предоставили выплаты. Кадры опубликованы в его Telegram.

По данным российского губернатора, танк был уничтожен расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельной роты специального назначения.

На видео можно увидеть движущийся по заснеженной дороге танк, который был остановлен прицельным ударом. На следующем кадре — немецкую технику с механическими повреждениями охватил огонь.

Осипов уточнил, что оператор БПЛА за подбитый танк противника получил 1 миллион рублей, а три его сослуживца — по 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о бойце 106-й дивизии ВДВ Эммануиле Давыдове, который после получения ранения в течение трех недель уничтожал технику Вооруженных сил Украины в Курской области. Всего солдат сжег 12 единиц техники, в том числе — немецкий танк Leopard.