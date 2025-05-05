Рядом с резиденцией Путина задержали американку

Сотрудники ФСО задержали американку Рей рядом с госрезиденцией Путина

В Ново-Огарево сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) России задержали 30-летнюю гражданку США Алексу Рей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, американку поймали рядом с государственной резиденцией президента России Владимира Путина несколько недель назад. Она представилась силовикам и рассказала, что родом из Техаса. На вопрос, зачем женщина приехала в Ново-Огарево, она не смогла ответить. Сотрудники ФСО передали ее полиции для дальнейшего разбирательства.

По информации источника Baza, иностранка часто бывает в России и сейчас находится здесь по туристической визе. С сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице, расположенной в подмосковном Красногорске. По словам источника, 31 декабря женщина выехала из отеля из-за его закрытия на новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что в Сочи сотрудники ФСБ задержали гражданина Румынии, собиравшего данные о дислокации объектов противовоздушной обороны.