На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

Reuters: Победа Симиона на выборах в Румынии негативно скажется на Украине

Победа на выборах президента Румынии кандидата от ультраправых сил и лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона негативно скажется на Украине. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Авторы материала считают, что победа Симиона на выборах может изолировать Румынию, привести к сокращению частных инвестиций в страну и дестабилизировать восточный фланг НАТО, поскольку Симион неоднократно высказывался против военной помощи Украине.

«[Победа Симиона] также расширит когорту евроскептически настроенных лидеров, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии, в то время как Европа пытается сформулировать свой ответ [президенту США Дональду] Трампу», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии с результатом в 40,96 процента голосов.