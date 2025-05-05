Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 5 мая 2025Мир

На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

Reuters: Победа Симиона на выборах в Румынии негативно скажется на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Победа на выборах президента Румынии кандидата от ультраправых сил и лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона негативно скажется на Украине. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Авторы материала считают, что победа Симиона на выборах может изолировать Румынию, привести к сокращению частных инвестиций в страну и дестабилизировать восточный фланг НАТО, поскольку Симион неоднократно высказывался против военной помощи Украине.

«[Победа Симиона] также расширит когорту евроскептически настроенных лидеров, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии, в то время как Европа пытается сформулировать свой ответ [президенту США Дональду] Трампу», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии с результатом в 40,96 процента голосов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости