СК показал видео с местом перестрелки сотрудников ДПС с нападавшими в Махачкале

Следователи показали место перестрелки сотрудников ДПС с нападавшими в Махачкале

Следователи показали видео с места перестрелки сотрудников ДПС с нападавшими в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

На кадрах видно, как прибывшие на место происшествия следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 («Угон без цели хищения») и 226 («Хищение оружия») УК РФ.

Сегодня на сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), которые пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов, было совершено нападение. Три сотрудника полиции попали под выстрелы и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело па факту нападения на сотрудников ДПС в Махачкале.