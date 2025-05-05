Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 5 мая 2025Силовые структуры

СК показал видео с местом перестрелки сотрудников ДПС с нападавшими в Махачкале

Следователи показали место перестрелки сотрудников ДПС с нападавшими в Махачкале
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Следователи показали видео с места перестрелки сотрудников ДПС с нападавшими в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

На кадрах видно, как прибывшие на место происшествия следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 («Угон без цели хищения») и 226 («Хищение оружия») УК РФ.

Сегодня на сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), которые пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов, было совершено нападение. Три сотрудника полиции попали под выстрелы и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело па факту нападения на сотрудников ДПС в Махачкале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости