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16:11, 5 мая 2025Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело па факту нападения на сотрудников ДПС в Махачкале

В Махачкале возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Махачкале возбудили уголовное дело па факту нападения на сотрудников ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 («Угон без цели хищения») и 226 («Хищение оружия») УК РФ.

Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. В этот момент из него открыли огонь. Три сотрудника полиции попали под выстрелы и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Стало известно, что преступники бросили машину на окраине города и сбежали. Они объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что число жертв нападения на полицейских в Дагестане выросло.

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