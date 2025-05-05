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16:14, 5 мая 2025Россия

Число жертв нападения на полицейских в Дагестане выросло

Минздрав Дагестана сообщил о смерти пострадавшего при нападении на полицейских
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Башир Алиев / РИА Новости

Врачи не смогли спасти одного из пострадавших при нападении на полицейских в Махачкале. О его смерти сообщили ТАСС в Минздраве Дагестана.

Как рассказали в ведомстве, всего в больницы поступили семь человек, один не выжил. Состояние остальных не уточняется.

Таким образом, число жертв перестрелки выросло до двух. Ранее республиканский Минздрав сообщал, что смертельное ранение получил полицейский, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, в больницу доставили двух тяжелораненых боевиков, двоих взрослых гражданских и подростка.

5 мая сотрудники ДПС Махачкалы попытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов, однако по ним открыли огонь из салона транспортного средства. Перестрелка попала на видео. Двое нападавших ликвидированы полицейскими.

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