Появились уточненные данные по жертвам нападения на полицейских в Махачкале

Минздрав Дагестана: При перестрелке погиб один полицейский, двое бандитов ранены

При перестрелке в Махачкале погиб один полицейский, двое бандитов ранены. Об этом сообщает Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, всего пострадали трое полицейских, один из них умер на месте, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили двух тяжелораненых боевиков. Среди гражданских ранения получили двое взрослых и один подросток. Тяжесть их состояния врачи оценивают как среднюю.

Ранее стало известно о нападении неизвестных на сотрудников ГИБДД. Стрелки открыли шквальный огонь по полицейским. Двое стрелков были ранены на месте ЧП, еще двое угнали служебный автомобиль и скрылись на нем. Ведется их поиск.