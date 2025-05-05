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16:52, 5 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности обстановки на месте перестрелки в Махачкале

В Махачкале к месту перестрелки полиции с боевиками пригнали бронетехнику
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи возбудили уголовное дело па факту нападения на сотрудников ДПС в Махачкале

Кадр: «РЕН ТВ»

В Махачкале к месту, где произошла перестрелка между полицейскими и боевиками, пригнали крупную бронетехнику. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, сейчас на месте находятся сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии, а также криминалисты и следователи. Там же — угнанный боевиками автомобиль ДПС.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 УК РФ («Угон без цели хищения») и 226 УК РФ («Хищение оружия»).

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