Раскрыты подробности обстановки на месте перестрелки в Махачкале

В Махачкале к месту перестрелки полиции с боевиками пригнали бронетехнику

Начало событий в новости Следователи возбудили уголовное дело па факту нападения на сотрудников ДПС в Махачкале

В Махачкале к месту, где произошла перестрелка между полицейскими и боевиками, пригнали крупную бронетехнику. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, сейчас на месте находятся сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии, а также криминалисты и следователи. Там же — угнанный боевиками автомобиль ДПС.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 УК РФ («Угон без цели хищения») и 226 УК РФ («Хищение оружия»).