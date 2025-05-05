Суд арестовал расправившегося со знакомой российского научного сотрудника

В Москве арестовали научного сотрудника, избившего до смерти знакомую

В Москве арестовали научного сотрудника, расправившегося со знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, старший научный сотрудник отдела трансплантологической и оптикореконструктивной хирургии Микрохирургии глаза Алексей Паштаев находился в квартире, где на почве внезапно возникшей личной неприязни избил свою знакомую. 40-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Тимирязевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин избил своего дедушку металлическим костылем и был задержан.