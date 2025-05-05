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18:52, 5 мая 2025Силовые структуры

Суд арестовал расправившегося со знакомой российского научного сотрудника

В Москве арестовали научного сотрудника, избившего до смерти знакомую
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве арестовали научного сотрудника, расправившегося со знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, старший научный сотрудник отдела трансплантологической и оптикореконструктивной хирургии Микрохирургии глаза Алексей Паштаев находился в квартире, где на почве внезапно возникшей личной неприязни избил свою знакомую. 40-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Тимирязевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин избил своего дедушку металлическим костылем и был задержан.

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