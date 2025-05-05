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04:38, 5 мая 2025Силовые структуры

Суд арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов

«Ъ»: Суд арестовал заместителя гендиректора АСВ Долголеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Лефортовский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие подозревает ее в хищении средств, полученных при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, находившегося под конкурсным управлением АСВ. Предварительно, сумма ущерба составил 200 миллионов рублей, однако она может вырасти.

Долгалева курировала в агентстве юридические вопросы. 28 апреля ее задержали сотрудники ФСБ по подозрению в соучастии в мошенничестве. До этого были допрошены сотрудники юридического департамента АСВ.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигурантку под арест на два месяца.

Главным фигурантом дела о мошенничестве является уже бывший замглавы агентства Александр Попелюх. Его задержали в октябре прошлого года, свою вину он не признает.

Ранее суд избрал меру пресечения вице-мэру Краснодара Владиславу Нетребе, в отношении которого возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Чиновника отправили под домашний арест на два месяца.

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