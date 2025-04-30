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16:43, 30 апреля 2025Силовые структуры

Вице-мэра российского города отправили под домашний арест

Суд взял под домашний арест вице-мэра Краснодара Нетребу по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Дело о мошенничестве возбудили против вице-мэра российского города

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд избрал меру пресечения вице-мэру Краснодара Владиславу Нетребе, в отношении которого возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновника отправили под домашний арест на два месяца. Обвинение Нетребе еще не предъявлено. О расследовании против него стало известно ранее 30 апреля.

Нетребу задержали накануне после обысков в его рабочем кабинете в городской администрации.

Вице-мэр курирует в городской администрации вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Его назначили на пост замглавы администрации Краснодара в августе 2024 года.

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