Вице-мэра российского города отправили под домашний арест

Суд взял под домашний арест вице-мэра Краснодара Нетребу по делу о мошенничестве

Дело о мошенничестве возбудили против вице-мэра российского города

Начало событий в новости Дело о мошенничестве возбудили против вице-мэра российского города

Суд избрал меру пресечения вице-мэру Краснодара Владиславу Нетребе, в отношении которого возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновника отправили под домашний арест на два месяца. Обвинение Нетребе еще не предъявлено. О расследовании против него стало известно ранее 30 апреля.

Нетребу задержали накануне после обысков в его рабочем кабинете в городской администрации.

Вице-мэр курирует в городской администрации вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Его назначили на пост замглавы администрации Краснодара в августе 2024 года.