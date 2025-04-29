Вице-мэра российского города задержали после обысков в рабочем кабинете

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу после проведения обысков в его рабочем кабинете. Об этом сообщает РИА Новости.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 29 апреля сообщалось, что силовики проводят следственные мероприятия в городской администрации.
Нетреба курирует в городской администрации вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.
Его назначили на пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года.