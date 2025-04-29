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12:52, 29 апреля 2025Силовые структуры

Вице-мэра российского города задержали после обысков в рабочем кабинете

РИА Новости: Вице-мэра Краснодара Нетребу задержали после обысков в кабинете
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Силовики пришли в обысками к вице-мэру российского города

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу после проведения обысков в его рабочем кабинете. Об этом сообщает РИА Новости.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 29 апреля сообщалось, что силовики проводят следственные мероприятия в городской администрации.

Нетреба курирует в городской администрации вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Его назначили на пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года.

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