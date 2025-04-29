Вице-мэра российского города задержали после обысков в рабочем кабинете

РИА Новости: Вице-мэра Краснодара Нетребу задержали после обысков в кабинете

Силовики пришли в обысками к вице-мэру российского города

Начало событий в новости Силовики пришли в обысками к вице-мэру российского города

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу после проведения обысков в его рабочем кабинете. Об этом сообщает РИА Новости.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 29 апреля сообщалось, что силовики проводят следственные мероприятия в городской администрации.

Нетреба курирует в городской администрации вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Его назначили на пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года.