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11:40, 29 апреля 2025Силовые структуры

Силовики пришли в обысками к вице-мэру российского города

РИА Новости: У вице-мэра Краснодара Нетребы проходят обыски
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов пришли в администрацию Краснодара, они проводят обыски в кабинете вице-мэра Всеволода Нетребы. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении чиновника решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нетреба курирует в городской администрации вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Его назначили на пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года.

28 апреля сообщалось об аресте замглавы фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая выступила посредником при передаче должностному лицу взятки в размере трех миллионов рублей.

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